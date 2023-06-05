Стало известно, когда стартует набор в «Школу 800»

Правила приема появятся на сайте учебного заведения в середине июня.

В корпус в Верхних Печерах будут набираться 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10 классы. Десятиклассников будут выбирать по четырем профилям:

технологический (IT)

технологический (инженерный)

естественно-научный (биология, химия)

универсальный (иностранный язык)

В корпус в Автозаводском районе будут принимать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 классы.

Вся приемная кампания будет проходить онлайн. Анкету ребенка можно будет заполнить в личном кабинете на сайте с 27 июля по 1 августа.







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Фото: unsplash