В Нижнем расскажут о 13 признаках развода на диагноз

9 июня в ИЦАЭ военный врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет, как правильно оценивать методы диагностики и избегать медицинских мошенничеств.
Лектор не только расскажет, как недобросовестные медработники выманивают у пациентов деньги, но и проведет интерактив — «разведет» на глазах у публики двух случайно выбранных гостей мероприятия.
Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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