В Нижнем расскажут о 13 признаках развода на диагноз

Лектор не только расскажет, как недобросовестные медработники выманивают у пациентов деньги, но и проведет интерактив — «разведет» на глазах у публики двух случайно выбранных гостей мероприятия.

Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»