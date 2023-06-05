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Наука и образование

В Нижнем расскажут о 13 признаках развода на диагноз

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9 июня в ИЦАЭ военный врач и научный журналист Алексей Водовозов расскажет, как правильно оценивать методы диагностики и избегать медицинских мошенничеств.

 

Лектор не только расскажет, как недобросовестные медработники выманивают у пациентов деньги, но и проведет интерактив — «разведет» на глазах у публики двух случайно выбранных гостей мероприятия.

Вход свободный, но необходима регистрация по ссылке.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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