«Научная прожарка» пройдет в Нижнем

Уже сегодня, 31 мая, в ИЦАЭ пройдет «Научная прожарка». Три спикера из разных научных сфер помогут разобраться в теме «Астрология». Участников ждут короткие выступления от научных доцентов и младшего научного сотрудника.
Лекторами первого выпуска проекта будут:
- Ксения Деменева — кандидат филологических наук, доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ.
- Евгений Буланов — кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической и медицинской химии химического факультета Университета Лобачевского.
- Дарья Кузьмина — младший научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Минздрава России.
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Фото: сообщество ИЦАЭ
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