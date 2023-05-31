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Наука и образование

«Научная прожарка» пройдет в Нижнем

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Уже сегодня, 31 мая, в ИЦАЭ пройдет «Научная прожарка». Три спикера из разных научных сфер помогут разобраться в теме «Астрология». Участников ждут короткие выступления от научных доцентов и младшего научного сотрудника.

 

Лекторами первого выпуска проекта будут:

  • Ксения Деменева — кандидат филологических наук, доцент департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ.
  • Евгений Буланов — кандидат химических наук, доцент кафедры аналитической и медицинской химии химического факультета Университета Лобачевского.
  • Дарья Кузьмина — младший научный сотрудник Центра доклинических исследований ПИМУ Минздрава России.

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Фото: сообщество ИЦАЭ

 

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