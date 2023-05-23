В Нижнем пройдут лекции от Школы дизайна

На площадке «Терминал А» расскажут о роли креативной индустрии в развитии и трансформации городских пространств. А еще участники узнают, как архитектура и проекты регионального значения влияют на восприятие городской среды со стороны жителей Нижнего Новгорода и как можно поддерживать заданный вектор развития территории в будущем.

Участники:

эксперты Института развития городской среды Нижегородской области

Даниела Мол-Оглы — организатор проекта уличного искусства «МЕСТО»

Любовь Котлярова, модератор встречи, академический руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.

Регистрация по ссылке.





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