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Наука и образование

В Нижнем пройдут лекции от Школы дизайна

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Нижегородская Школа дизайна НИУ ВШЭ начинает сезон открытых лекций. Первая из них пройдет 31 мая в 19:00.

 

На площадке «Терминал А» расскажут о роли креативной индустрии в развитии и трансформации городских пространств. А еще участники узнают, как архитектура и проекты регионального значения влияют на восприятие городской среды со стороны жителей Нижнего Новгорода и как можно поддерживать заданный вектор развития территории в будущем.

Участники:

  • эксперты Института развития городской среды Нижегородской области
  • Даниела Мол-Оглы — организатор проекта уличного искусства «МЕСТО»
  • Любовь Котлярова, модератор встречи, академический руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.

Регистрация по ссылке.


 

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