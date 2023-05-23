В Нижнем пройдут лекции от Школы дизайна

Нижегородская Школа дизайна НИУ ВШЭ начинает сезон открытых лекций. Первая из них пройдет 31 мая в 19:00.
На площадке «Терминал А» расскажут о роли креативной индустрии в развитии и трансформации городских пространств. А еще участники узнают, как архитектура и проекты регионального значения влияют на восприятие городской среды со стороны жителей Нижнего Новгорода и как можно поддерживать заданный вектор развития территории в будущем.
Участники:
- эксперты Института развития городской среды Нижегородской области
- Даниела Мол-Оглы — организатор проекта уличного искусства «МЕСТО»
- Любовь Котлярова, модератор встречи, академический руководитель Школы дизайна НИУ ВШЭ — Нижний Новгород.
Регистрация по ссылке.
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