В Парке науки ННГУ стартует новый цикл лекций

Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» представляет новый цикл лекций на тему: «Инженеры будущего и где они обитают».
В серии четыре встречи, на которых выступит директор научно-исследовательского физико-технического института Владимир Чувильдеев.
Первая лекция «Как все устроено? Что такое технические системы» пройдет уже сегодня, 15 мая в 18:30.
Эксперт расскажет, как связаны фундаментальная наука и инженерное дело, как разобраться в существующих сложных и разнообразных технических системах и придумать новые, а также о том, что такое проектирование и мета-проектирование.
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Фото: сообщество парка науки
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