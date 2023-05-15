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Наука и образование

В Парке науки ННГУ стартует новый цикл лекций

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Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» представляет новый цикл лекций на тему: «Инженеры будущего и где они обитают».

 

В серии четыре встречи, на которых выступит директор научно-исследовательского физико-технического института Владимир Чувильдеев.

Первая лекция «Как все устроено? Что такое технические системы» пройдет уже сегодня, 15 мая в 18:30.

Эксперт расскажет, как связаны фундаментальная наука и инженерное дело, как разобраться в существующих сложных и разнообразных технических системах и придумать новые, а также о том, что такое проектирование и мета-проектирование.

Регистрация здесь.



 

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Фото: сообщество парка науки

 

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