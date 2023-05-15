Ведущий инженер Huawei расскажет, как стать чемпионом программирования

В Доме народного единства пройдет лекторий ведущего инженера Huawei и серебряного призера IСРС-2011 Алексея Шмелева. Он расскажет, как стать международным чемпионом в олимпиадном программировании.
Эксперт расскажет, с чего начинаются большие достижения в ИТ, почему ведущие компании охотятся за участниками и победителями соревнований и как занятия олимпиадным программированием меняют мышление.
Лекция пройдет 16 мая в 18:00.
Для очного участия необходима предварительная регистрация. Подключиться к онлайн-трансляции можно здесь.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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