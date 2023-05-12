В Нижнем стартует турнир BrainShaker

Игра состоит из пяти непохожих друг на друга туров. Первый из них – классический квиз, где игрокам нужно ответить на 15 вопросов из разных областей знаний.

Во втором туре команды сыграют в фирменную игру сети ИЦАЭ – «Хронограф», в которой участникам необходимо восстановить хронологическую последовательность событий из мира науки. Вопросы третьего раунда прозвучат из разных уголков России. А в четвертом раунде «Кто я?» командам нужно определить, от лица какого устройства, механизма или объекта обращается к зрителям автор вопроса.

Финальный раунд состоит из вопросов экспертов.

Регистрация по ссылке.

18 мая в ИЦАЭ Нижнего Новгорода, адрес: ул. Семашко 7Б.









Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов