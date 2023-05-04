Нижегородские изобретения получили евразийские патенты

Срок действия охранного документа международного образца составляет 20 лет.

Изобретение «Система автоматической дозаправки беспилотного летательного аппарата» относится к области авиационной техники. Ученым удалось устранить недостатки прототипов за счет оригинальной конструкции автономной заправочной станции и алгоритма управления посадкой.

Второе изобретение создано в Лаборатории ННГУ.

«Мы запатентовали способ генерации правдоподобных случайных чисел с использованием мемристора», — сказал заведующий научно-исследовательской лабораторией Алексей Михайлов.







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Фото: ннгу



