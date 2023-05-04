18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Нижегородские изобретения получили евразийские патенты

Поделиться:

Изобретения ученых Университета имени Лобачевского впервые получили евразийские патенты: на систему автоматической дозаправки беспилотного летательного аппарата и мемристорный генератор случайных чисел.

 

Срок действия охранного документа международного образца составляет 20 лет.

Изобретение «Система автоматической дозаправки беспилотного летательного аппарата» относится к области авиационной техники. Ученым удалось устранить недостатки прототипов за счет оригинальной конструкции автономной заправочной станции и алгоритма управления посадкой.

Второе изобретение создано в Лаборатории ННГУ.

«Мы запатентовали способ генерации правдоподобных случайных чисел с использованием мемристора», — сказал заведующий научно-исследовательской лабораторией Алексей Михайлов.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: ннгу


 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: