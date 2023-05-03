В Парке науки ННГУ расскажут о теории игр

11 мая Парк науки ННГУ проведет лекторий «Теория игр в науке и в жизни». На лекции расскажут о подходах к принятию решений и их математическом обосновании, а также о том, как использовать эту теорию в повседневной жизни.
Доктор физико-математических наук и президент Университета Лобачевского Роман Стронгин расскажет, что такое теория игр и как она помогает нам принимать решения в условиях неопределенности и конфликта интересов.
Кроме того, участники узнают, как соперничать и работать в команде с точки зрения математики и как выбирать стратегии, чтобы достичь поставленных целей.
Регистрация здесь.
16+
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)