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Наука и образование

В ННГАСУ откроют новую корпоративную кафедру

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В ННГАСУ создадут корпоративную кафедру Минстроя и Минграда. Сейчас прорабатываются направления, по которым она будет работать.

 

Преподаватели ННГАСУ и специалисты двух министерств будут вести занятия по цифровизация отрасли, работе с инженерными системами городов, градостроительному законодательству.

После ее создания обсудят возможность включить в программу школьного образования необходимых для строительной отрасли направлений.



 

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Фото: unsplash

 

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