В ННГАСУ откроют новую корпоративную кафедру

В ННГАСУ создадут корпоративную кафедру Минстроя и Минграда. Сейчас прорабатываются направления, по которым она будет работать.
Преподаватели ННГАСУ и специалисты двух министерств будут вести занятия по цифровизация отрасли, работе с инженерными системами городов, градостроительному законодательству.
После ее создания обсудят возможность включить в программу школьного образования необходимых для строительной отрасли направлений.
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Фото: unsplash
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