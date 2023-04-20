В ННГАСУ откроют новую корпоративную кафедру

Преподаватели ННГАСУ и специалисты двух министерств будут вести занятия по цифровизация отрасли, работе с инженерными системами городов, градостроительному законодательству.

После ее создания обсудят возможность включить в программу школьного образования необходимых для строительной отрасли направлений.







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Фото: unsplash