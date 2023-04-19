В Парке науки ННГУ расскажут, что такое «советское невероятное»

20 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция «От снежного человека до Кашпировского: что такое «советское невероятное» и зачем его изучать?».
На встрече эксперт расскажет о том, какие исторические и социальные процессы отражались в повсеместных разговорах о паранормальном в СССР, и какое значение это имеет сегодня для понимания нашего прошлого и будущего.
Лекторий проведет Алексей Конаков — независимый исследователь позднесоветской культуры и литературы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: unsplash
Комментарии (0)