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Наука и образование

В Парке науки ННГУ расскажут, что такое «советское невероятное»

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20 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция «От снежного человека до Кашпировского: что такое «советское невероятное» и зачем его изучать?».

 

На встрече эксперт расскажет о том, какие исторические и социальные процессы отражались в повсеместных разговорах о паранормальном в СССР, и какое значение это имеет сегодня для понимания нашего прошлого и будущего.

Лекторий проведет Алексей Конаков — независимый исследователь позднесоветской культуры и литературы.

 

 

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Фото: unsplash

 

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