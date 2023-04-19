В Парке науки ННГУ расскажут, что такое «советское невероятное»

На встрече эксперт расскажет о том, какие исторические и социальные процессы отражались в повсеместных разговорах о паранормальном в СССР, и какое значение это имеет сегодня для понимания нашего прошлого и будущего.

Лекторий проведет Алексей Конаков — независимый исследователь позднесоветской культуры и литературы.

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Фото: unsplash