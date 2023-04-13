18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Сергея Парин расскажет о чем думают животные

Поделиться:

18 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция Сергея Парина в рамках цикла «О чем думают животные».

 

18 апреля

Время: 18:30

Место: Парк науки (Ульянова, 10б)

 

 

Доктор биологических наук Сергей Парин расскажет, какими качествами не надо обладать, чтобы стать лидером толпы, как оказалось, что социум сформировался на планете задолго до появления человека.

Регистрация здесь.

16+

В поддержку проекта помощи городским животным «Угол».

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: