Сергея Парин расскажет о чем думают животные

18 апреля в Парке науки ННГУ пройдет лекция Сергея Парина в рамках цикла «О чем думают животные».
18 апреля
Время: 18:30
Место: Парк науки (Ульянова, 10б)
Доктор биологических наук Сергей Парин расскажет, какими качествами не надо обладать, чтобы стать лидером толпы, как оказалось, что социум сформировался на планете задолго до появления человека.
Регистрация здесь.
16+
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Фото: unsplash
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