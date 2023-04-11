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Наука и образование

В Нижнем пройдет бесплатный SMM мастер-класс

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12 апреля в лофт-кафе «Желтый шкаф» пройдет встреча маркетологов по нейро- и соцсетям.

 

Эксперты:

Ольга Власова — маркетолог-ревизор и продюсер экспертов:

  • Тема: «Как продавать через истории. Какой копирайтер победит чат GPT?»

Ксения Болдина — доцент кафедры журналистики ННГУ, копирайтер и редактор со стажем 15 лет:

  • Тема: «Контент для блога. Нейросети в помощь копирайтеру».

Таня Шавандина — писатель и редактор журнала «Веранда»:

  • Тема: «Марафон блогера. Как найти силы для соцсетей и привлекать новых подписчиков? Писательские инструменты для всех».

Начало встречи в 18.30. Подробности здесь.



 

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