В Нижнем пройдет бесплатный SMM мастер-класс

Эксперты:

Ольга Власова — маркетолог-ревизор и продюсер экспертов:

Тема: «Как продавать через истории. Какой копирайтер победит чат GPT?»

Ксения Болдина — доцент кафедры журналистики ННГУ, копирайтер и редактор со стажем 15 лет:

Тема: «Контент для блога. Нейросети в помощь копирайтеру».

Таня Шавандина — писатель и редактор журнала «Веранда»:

Тема: «Марафон блогера. Как найти силы для соцсетей и привлекать новых подписчиков? Писательские инструменты для всех».

Начало встречи в 18.30. Подробности здесь.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.