В Нижнем пройдет бесплатный SMM мастер-класс

12 апреля в лофт-кафе «Желтый шкаф» пройдет встреча маркетологов по нейро- и соцсетям.
Эксперты:
Ольга Власова — маркетолог-ревизор и продюсер экспертов:
- Тема: «Как продавать через истории. Какой копирайтер победит чат GPT?»
Ксения Болдина — доцент кафедры журналистики ННГУ, копирайтер и редактор со стажем 15 лет:
- Тема: «Контент для блога. Нейросети в помощь копирайтеру».
Таня Шавандина — писатель и редактор журнала «Веранда»:
- Тема: «Марафон блогера. Как найти силы для соцсетей и привлекать новых подписчиков? Писательские инструменты для всех».
Начало встречи в 18.30. Подробности здесь.
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