Открылась регистрация на «Тотальный диктант»

Регистрация на «Тотальный диктант» открылась в Нижегородской области, сообщили организаторы. Ежегодное мероприятие пройдет 8 апреля.
В России диктант очно напишут более чем в 600 населенных пунктах на территории 77 регионов. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.
В Нижегородской области участвуют Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Городец, Дзержинск, Заволжье и Кстово.
Записаться можно здесь.
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Фото: архив организаторов
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