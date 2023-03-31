18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Открылась регистрация на «Тотальный диктант»

Поделиться:

Регистрация на «Тотальный диктант» открылась в Нижегородской области, сообщили организаторы. Ежегодное мероприятие пройдет 8 апреля.

 

В России диктант очно напишут более чем в 600 населенных пунктах на территории 77 регионов. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

В Нижегородской области участвуют Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Городец, Дзержинск, Заволжье и Кстово.

Записаться можно здесь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив организаторов

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: