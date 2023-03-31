Открылась регистрация на «Тотальный диктант»

В России диктант очно напишут более чем в 600 населенных пунктах на территории 77 регионов. В этом году текст для диктанта подготовил писатель из Владивостока Василий Авченко.

В Нижегородской области участвуют Нижний Новгород, Арзамас, Балахна, Городец, Дзержинск, Заволжье и Кстово.

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Фото: архив организаторов