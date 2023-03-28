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Наука и образование

«Универсум» в Нижнем

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С 30 марта по 1 апреля на нескольких нижегородских площадках пройдет форум науки и искусства «Универсум».

 

Форум продлится три дня и проведет для его участников подиумные дискуссии и круглые столы, лекции ведущих специалистов в области Art&Science, мастерские, кураторские экскурсии, квесты, лабораторный практикум, сессию молодых популяризаторов науки и искусства, специальную музыкальную программу и многое другое.

Площадкой проведения первого дня станет ННГУ имени Лобачевского. 31 марта мероприятие пройдет в Арсенале. Гости форума смогут принять участие в дискуссиях, лекциях, мастерской ренессансного опыта в рамках выставки «Названо Вазари. Возрождение».

Завершатся первые два дня форума футуристической оперой и костюмированным концертом старинной музыки.

В третий день форума, 1 апреля, участники смогут побывать в экспозиционном пространстве Музея ННГУ «Плоды ума», научных лабораториях Института прикладной физики РАН, посетить лабораторный практикум «Эстетика науки» в Фундаментальной библиотеке ННГУ и послушать лекцию «Art&Science: топосы генетического искусства» в Парке науки ННГУ «Лобачевский Lab».

По итогам работы всех трех дней форума зарегистрированные участники получат удостоверение о повышении квалификации ННГУ имени Лобачевского.

 

 

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