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Наука и образование

Три школы построят в Нижнем к концу 2023 года

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К концу 2023 года в городе появятся три новые школы — в Кузнечихе, Цветах и на Украинской улице.

 

Экспертная группа во главе с руководителем Корпорации развития Нижегородской области Игорем Ищенко проверила ход работ.

Школа на 1500 мест площадью в 29 тысяч квадратных метров строится в Цветах. Сейчас строители бетонируют и армируют фундаментную плиту.

На Украинской улице будет школа на 825 мест. В Кузнечихе образовательное учреждение рассчитано на 800 мест. Школы строятся по концессионным соглашениям.



 

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Фото: unsplash

 

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