Три школы построят в Нижнем к концу 2023 года

К концу 2023 года в городе появятся три новые школы — в Кузнечихе, Цветах и на Украинской улице.
Экспертная группа во главе с руководителем Корпорации развития Нижегородской области Игорем Ищенко проверила ход работ.
Школа на 1500 мест площадью в 29 тысяч квадратных метров строится в Цветах. Сейчас строители бетонируют и армируют фундаментную плиту.
На Украинской улице будет школа на 825 мест. В Кузнечихе образовательное учреждение рассчитано на 800 мест. Школы строятся по концессионным соглашениям.
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Фото: unsplash
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