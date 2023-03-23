Три школы построят в Нижнем к концу 2023 года

Экспертная группа во главе с руководителем Корпорации развития Нижегородской области Игорем Ищенко проверила ход работ.

Школа на 1500 мест площадью в 29 тысяч квадратных метров строится в Цветах. Сейчас строители бетонируют и армируют фундаментную плиту.

На Украинской улице будет школа на 825 мест. В Кузнечихе образовательное учреждение рассчитано на 800 мест. Школы строятся по концессионным соглашениям.







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Фото: unsplash