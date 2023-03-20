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Наука и образование

Нижегородская «училка» проверила нейросеть на знание ударений

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Татьяна Гартман — номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — ведет свой канал «Училка vs TВ» с 2018 года. В своем новом ролике протестировала нейросеть на знание ударений в русском языке. Спойлер: она не справилась.

 

Татьяна Гартман решила узнать насколько хорошо ChatGPT знает ударения в словах — сливовый, тортах и послушник. Нейросеть справилось только с первым заданием и правильно указала ударение — оно падает на первый слог. В двух других словах допустила ошибки.

 

 

 

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Фото: Ксения Баздерова

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