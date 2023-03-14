Нижегородский IT-кампус построят в пять этапов

На первом и пятом этапе ООО «Монотек Строй» возведет в районе метромоста общежития на 1300 человек. Это будут 18 домиков от четырех до шести этажей в высоту. Подрядчик уже вынес проходившие коммуникации на строительной площадке. Также на пятом этапе появится учебный корпус на пять тысяч мест.

Оставшиеся этапы создания IT-кампуса пройдут на территории ННГУ. Здесь возведут два корпуса общежитий на четыре тысячи человек, учебный центр, ФОК и конференц-зал.





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Фото: архив пресс-служб