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Наука и образование

Нижегородский IT-кампус построят в пять этапов

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Строительство IT-кампуса «НЕЙМАРК» на семь тысяч студентов в границе улицы Большие овраги и на территории ННГУ имени Лобачевского пройдет в пять этапов.

 

На первом и пятом этапе ООО «Монотек Строй» возведет в районе метромоста общежития на 1300 человек. Это будут 18 домиков от четырех до шести этажей в высоту. Подрядчик уже вынес проходившие коммуникации на строительной площадке. Также на пятом этапе появится учебный корпус на пять тысяч мест.

Оставшиеся этапы создания IT-кампуса пройдут на территории ННГУ. Здесь возведут два корпуса общежитий на четыре тысячи человек, учебный центр, ФОК и конференц-зал.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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