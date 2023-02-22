В «Нижполиграфе» появится технопарк

Пространство станет базой для одновременного обучения 3000 студентов по нескольким десяткам специальностей.

Первый этап реализации стартует в этом году, а второй и третий — в 2024 и 2025 годах. После завершения всех работ комплекс «Нижполиграф» обретет новую жизнь и при этом сохранит историческую самобытность.





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Фото: 2GIS



