Стало известно, когда стартует прием первоклассников в «Школу 800»

Прием первоклассников и второклассников в «Школу 800» в микрорайоне Верхние Печеры на 2023-2024 учебный год стартует 6 марта. Правила приема опубликованы на сайте учреждения.
С 6 марта родители смогут зарегистрироваться на сайте школы и создать личные кабинеты для детей.
Директор школы Марк Сартан отмечает: прием документов начнется по забронированному времени, а о старте брони расскажут дополнительно.
Кроме того, в школе появятся дополнительные места для приема первоклассников из домов рядом с корпусом в Верхних Печерах. На дополнительные места смогут также претендовать второклассники из 22-й и 103-й школ.
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Фото: unsplash
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