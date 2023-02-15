18+
  • Город
  • Наука и образование
  • Образование/Нижний Новгород
  • News
Наука и образование

Стало известно, когда стартует прием первоклассников в «Школу 800»

Поделиться:

Прием первоклассников и второклассников в «Школу 800» в микрорайоне Верхние Печеры на 2023-2024 учебный год стартует 6 марта. Правила приема опубликованы на сайте учреждения.

 

С 6 марта родители смогут зарегистрироваться на сайте школы и создать личные кабинеты для детей.

Директор школы Марк Сартан отмечает: прием документов начнется по забронированному времени, а о старте брони расскажут дополнительно.

Кроме того, в школе появятся дополнительные места для приема первоклассников из домов рядом с корпусом в Верхних Печерах. На дополнительные места смогут также претендовать второклассники из 22-й и 103-й школ.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: