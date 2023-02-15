Стало известно, когда стартует прием первоклассников в «Школу 800»

С 6 марта родители смогут зарегистрироваться на сайте школы и создать личные кабинеты для детей.

Директор школы Марк Сартан отмечает: прием документов начнется по забронированному времени, а о старте брони расскажут дополнительно.

Кроме того, в школе появятся дополнительные места для приема первоклассников из домов рядом с корпусом в Верхних Печерах. На дополнительные места смогут также претендовать второклассники из 22-й и 103-й школ.

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Фото: unsplash