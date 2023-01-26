В Нижнем создадут институт биологии старения

Здесь создадут хронометр старения для разных функциональных систем организма. Также будут анализировать данные ЭКГ и компьютерной томографии методами искусственного интеллекта. Кроме того, разработают системы краткосрочного и долгосрочного предсказания развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В структуру Института войдут лаборатория системной медицины здорового старения, лаборатория диагностики и прогнозирования развития ССЗ. А еще лаборатория цифровой психофизиологии и лаборатория по изучению клеточного старения.

Институт биологии старения ННГУ возглавит молодой ученый-биолог из Москвы, член-корреспондент РАН — Алексей Москалев.





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Фото: unsplash