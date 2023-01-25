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Наука и образование

Мастер-класс от Антона Надточего

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Цикл «Архитектурных четвергов» в Доме архитектора открывает мастер-класс одного из основателей бюро «Атриум» — Антона Надточего.

 

Он пройдет в рамках деловой программы конкурса в Доме Архитектора 26 января в 18:30.

Среди наиболее высоко оцененных профессиональным сообществом проектов бюро — Московский молодежный центр «Планета КВН», жилой дом Barkli Park, школа «ЛЕТОВО» и ЖК «Символ» на территории бывшего завода «Серп и Молот» в Москве.

Кроме того, бюро «Атриум» — один из ведущих проектировщиков в сфере городской среды, ландшафта и недвижимости премиум класса.

Регистрация по ссылке.



 

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