Сергей Назаров разберет «Интерстеллар»

25 января в ИЦАЭ пройдет лекция Сергея Назарова «Интерстеллар: в самое сердце черной дыры». Расскажут о научности и ненаучности фильма, о том, как вымысел в фильме помог сделать ученым несколько открытий, и том, возможны ли с научной точки зрения перемещения во времени.
Сергей Назаров — научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, первооткрыватель астероидов и нескольких переменных звезд, популяризатор науки.
Участники узнают:
- так ли на самом деле выглядят гравитационные явления, как они показаны в фильме
- существует ли пространственно-временной тоннель
- как связаны между собой пространство и время
Вход свободный, необходима регистрация.
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Фото: соцсети ИЦАЭ
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