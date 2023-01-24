Сергей Назаров разберет «Интерстеллар»

25 января в ИЦАЭ пройдет лекция Сергея Назарова «Интерстеллар: в самое сердце черной дыры». Расскажут о научности и ненаучности фильма, о том, как вымысел в фильме помог сделать ученым несколько открытий, и том, возможны ли с научной точки зрения перемещения во времени.