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Наука и образование

Сергей Назаров разберет «Интерстеллар»

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25 января в ИЦАЭ пройдет лекция Сергея Назарова «Интерстеллар: в самое сердце черной дыры». Расскажут о научности и ненаучности фильма, о том, как вымысел в фильме помог сделать ученым несколько открытий, и том, возможны ли с научной точки зрения перемещения во времени.

 

Сергей Назаров — научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, первооткрыватель астероидов и нескольких переменных звезд, популяризатор науки.

Участники узнают:

  • так ли на самом деле выглядят гравитационные явления, как они показаны в фильме
  • существует ли пространственно-временной тоннель
  • как связаны между собой пространство и время

Вход свободный, необходима регистрация.



 

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Фото: соцсети ИЦАЭ

 

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