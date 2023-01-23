НОЦ расскажет об истории основания Нижнего

Нижегородский научно-образовательный центр проведет цикл открытых лекций в 2023 году. Расписание сформировано на полгода вперед.
Стать слушателем может бесплатно по предварительной регистрации.
Темой ближайшей встречи (16 февраля) станет «История основания Нижнего Новгорода». 16 марта участникам расскажут, почему прибыль есть, денег нет и куда «уходят» деньги.
Кроме того, 19 апреля лекторий посвятят влиянию инновационной деятельности на конкурентоспособность и экономическую безопасность компании.
Лекции пройдут на площадках Дома народного единства и КУПНО.
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Фото: unsplash
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