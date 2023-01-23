Нижегородская «училка» указала на ошибку Владимира Познера

Татьяна Гартман — номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — ведет свой канал «Училка vs TВ» с 2018 года. Героем ее нового выпуска стал Владимир Познер. Гартман заметила недочет в речи журналиста — он допустил ошибку в слове конфорка.
Блогер из Нижнего Новгорода в новом видео разобрала речь Владимира Познера.
По правилам русского языке слово конфорка используется буква «Н». В одном из эфиров Познер допустил ошибку, сказав слово с буквой «м».
Интервью с создательницей канала «Училка vs ТВ» Татьяной Гартман для «НН.Собака.ru» здесь.
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Фото: Ксения Баздерова
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