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Нижегородская «училка» указала на ошибку Владимира Познера

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Татьяна Гартман — номинант премии «ТОП 50: самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» — ведет свой канал «Училка vs TВ» с 2018 года. Героем ее нового выпуска стал Владимир Познер. Гартман заметила недочет в речи журналиста — он допустил ошибку в слове конфорка.

 

Блогер из Нижнего Новгорода в новом видео разобрала речь Владимира Познера.

По правилам русского языке слово конфорка используется буква «Н». В одном из эфиров Познер допустил ошибку, сказав слово с буквой «м».

Интервью с создательницей канала «Училка vs ТВ» Татьяной Гартман для «НН.Собака.ru» здесь.

 

 

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Фото: Ксения Баздерова

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