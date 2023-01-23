Нижегородская «училка» указала на ошибку Владимира Познера

Блогер из Нижнего Новгорода в новом видео разобрала речь Владимира Познера.

По правилам русского языке слово конфорка используется буква «Н». В одном из эфиров Познер допустил ошибку, сказав слово с буквой «м».

Интервью с создательницей канала «Училка vs ТВ» Татьяной Гартман для «НН.Собака.ru» здесь.

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Фото: Ксения Баздерова