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Наука и образование

Паралимпийский центр в Дзержинске достроят к декабрю

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Центр подготовки по адаптивным видам спорта готов на 20%. В планах достроить его к декабрю 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

 

На объекте завершено устройство фундамента и монтаж металлоконструкций. Продолжается установка сэндвич-панелей, профлиста, а также монтаж систем отопления, теплоснабжения и вентиляции.

Планы на ближайшее время: завершить строительно-монтажные работы, закрыть тепловой контур и начать внутренние работы.

Всего на площадке работают около 120 человек.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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