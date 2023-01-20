Паралимпийский центр в Дзержинске достроят к декабрю

На объекте завершено устройство фундамента и монтаж металлоконструкций. Продолжается установка сэндвич-панелей, профлиста, а также монтаж систем отопления, теплоснабжения и вентиляции.

Планы на ближайшее время: завершить строительно-монтажные работы, закрыть тепловой контур и начать внутренние работы.

Всего на площадке работают около 120 человек.





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Фото: архив пресс-служб