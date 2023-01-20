Нижегородские лицеи в топе лучших по России

Восемь нижегородских лицеев вошли в топ-200 лучших школ России в области математики и естественных наук. Рейтинг учитывает результаты олимпиад и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы. Исследование опубликовал образовательный центр «Сириус».
В список попали шесть учреждений Нижнего и два из Сарова:
- Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ»
- Лицей № 40
- Лицей № 82
- Лицей №36
- Лицей №38
- Лицей-интернат «Центр одаренных детей»
- Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона (Сарова)
- Лицей № 3 (Саров)
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Фото: unsplash
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