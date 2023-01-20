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Наука и образование

Нижегородские лицеи в топе лучших по России

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Восемь нижегородских лицеев вошли в топ-200 лучших школ России в области математики и естественных наук. Рейтинг учитывает результаты олимпиад и другие интеллектуальные соревнования и конкурсы. Исследование опубликовал образовательный центр «Сириус».

 

В список попали шесть учреждений Нижнего и два из Сарова:

  • Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ»
  • Лицей № 40
  • Лицей № 82
  • Лицей №36
  • Лицей №38
  • Лицей-интернат «Центр одаренных детей»
  • Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона (Сарова)
  • Лицей № 3 (Саров)



 

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Фото: unsplash

 

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