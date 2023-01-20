Нижегородские лицеи в топе лучших по России

В список попали шесть учреждений Нижнего и два из Сарова:

Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ»

Лицей № 40

Лицей № 82

Лицей №36

Лицей №38

Лицей-интернат «Центр одаренных детей»

Лицей № 15 имени академика Юлия Борисовича Харитона (Сарова)

Лицей № 3 (Саров)







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Фото: unsplash