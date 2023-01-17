В Вышке презентуют аналог IELTS и TOEFL

В нижегородской Вышке пройдет презентация первой российской системы сертификационного тестирования «Лингвотест». Ожидается, что она заменит ранее действовавшие IELTS, TOEFL и PTE.
На презентации расскажут о содержании ССТ «Лингвотест» и системе выдачи сертификатов. Также проведут мастер-класс на котором представят структуру теста, формат заданий и шкалу оценивания результатов.
Спикеры:
- Президент ГК Просвещение — Михаил Кожевников
- Директор ФГБУ «Росаккредагентство» — Лемка Измайлова
- Ректор НИУ ВШЭ — Никита Анисимов
Модератор встречи:
- Директор НИУ ВШЭ — Анна Бляхман
Нижний Новгород — первый после Москвы регион, где будет открыт специально оборудованный тест-центр «Лингвотест». Первую сессию по тестированию планируют провести уже в марте.
Нижегородцев ждут 17 января в 12:00 в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ по адресу: улица Костина, 2.
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Фото: unsplash
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