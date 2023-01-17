В Вышке презентуют аналог IELTS и TOEFL

На презентации расскажут о содержании ССТ «Лингвотест» и системе выдачи сертификатов. Также проведут мастер-класс на котором представят структуру теста, формат заданий и шкалу оценивания результатов.

Спикеры:

Президент ГК Просвещение — Михаил Кожевников

Директор ФГБУ «Росаккредагентство» — Лемка Измайлова

Ректор НИУ ВШЭ — Никита Анисимов

Модератор встречи:

Директор НИУ ВШЭ — Анна Бляхман

Нижний Новгород — первый после Москвы регион, где будет открыт специально оборудованный тест-центр «Лингвотест». Первую сессию по тестированию планируют провести уже в марте.

Нижегородцев ждут 17 января в 12:00 в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ по адресу: улица Костина, 2.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: unsplash