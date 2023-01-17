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Наука и образование

В Вышке презентуют аналог IELTS и TOEFL

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В нижегородской Вышке пройдет презентация первой российской системы сертификационного тестирования «Лингвотест». Ожидается, что она заменит ранее действовавшие IELTS, TOEFL и PTE.

 

На презентации расскажут о содержании ССТ «Лингвотест» и системе выдачи сертификатов. Также проведут мастер-класс на котором представят структуру теста, формат заданий и шкалу оценивания результатов.

Спикеры:

  • Президент ГК Просвещение — Михаил Кожевников
  • Директор ФГБУ «Росаккредагентство» — Лемка Измайлова
  • Ректор НИУ ВШЭ — Никита Анисимов

Модератор встречи:

  • Директор НИУ ВШЭ — Анна Бляхман

Нижний Новгород — первый после Москвы регион, где будет открыт специально оборудованный тест-центр «Лингвотест». Первую сессию по тестированию планируют провести уже в марте.

Нижегородцев ждут 17 января в 12:00 в нижегородском кампусе НИУ ВШЭ по адресу: улица Костина, 2.


 

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Фото: unsplash

 

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