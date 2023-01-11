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Наука и образование

Как попасть в «Школу 800»: расскажут в январе

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Нижегородский образовательный центр «Школа 800» в Верхних Печерах получил лицензию на образовательную деятельность. Следующим этапом станет набор учеников.

 

Ожидается, что уже в этом месяце опубликуют правила приема, затем стартует отбор в классы с углубленным изучением отдельных предметов.

Кроме того, в феврале планируют провести приемную кампанию в общеобразовательные классы, после чего начнутся адаптационные мероприятия и образовательный процесс.

«Школа 800» рассчитана на 4 550 учеников, которых примут три учебных корпуса, а также центр дополнительного образования на Бору.


 

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Фото: Нижний 800

 

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