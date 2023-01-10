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Наука и образование

Палеонтолог Журавлев приезжает в Нижний

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19 января в Парке науки пройдет лекция Андрея Журавлева «Палеонтология на Волге».

 

250 миллиона лет назад масштабная пермско-триасовая катастрофа уничтожила почти 90% видов живых организмов планеты. Следы бедствия можно обнаружить и в самом центре современного Нижнего.

Но мир уже ожил, а озерно-болотные угодья нижегородчины наполнились земноводными и пресмыкающимися, совсем непохожими на тех, что живут сейчас. Что в итоге привело к появлению новых жизненных форм, расскажут на лекции.

Лектор Андрей Журавлев — палеонтолог, доктор биологических наук, профессор кафедры биологической эволюции биологического факультета МГУ имени Ломоносова.

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