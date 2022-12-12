Центр реставрации книг открылся в Нижнем

Центр разместился в подвале библиотеки имени Ленина. Предварительно в помещении провели реставрационные работы и завезли оборудование. А еще создали реставрационную и переплетную мастерские, лабораторию и учебно-методический комплекс.

На церемонии открытия показали работу современного оборудования, которым был оснащен центр, — плоттера, инкапсулятора и обеспыливателя.

Кроме того, в центре представили две выставки: «Нижегородская книжная сокровищница» и «Великолепие книжного переплета».

Ожидается, что в год центры будут делать не менее 90 реставраций ценных документов, не менее 1500 фазовых консерваций микроклиматических контейнеров и более 1100 библиотечных переплетов.





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Фото: Нижний 800