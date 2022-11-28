На лектории декан ответит на животрепещущие вопросы мироздания: Как устроен мир идей? Как и в какой момент они материализуются и меняют нашу реальность? Что на самом деле скрывается за понятием «дизайн» и как жить, узнав его истинную природу?



Также участники смогут обсудить что такое метадизайн и как уметь остановиться в проекте.



1 декабря в 18:30

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