Высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Проект создан в рамках реализации стратегического плана «Креативная личность» программы «Приоритет 2030» при поддержке правительства Нижегородской области. Партнерами стали известные культурные центры города: музей современного искусства «Арсенал», национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.Лаб», Нижегородский театр оперы и балета, АНО «Центр 800» и компания Dreamlaser.



Среди учебных дисциплин будут следующие программы: «Менеджмент культуры и музеев», «Инновационный и дизайн-менеджмент», «Медиаарт и искусственный интеллект».



Высшая школа искусств и дизайна начнет работу в 2023—2024 учебном году.