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Наука и образование

Высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Н.И.Лобачевского

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Тематика нового образовательного центра будет развивать сразу четыре направления: дизайн и медиа, театр и новая классика, музеи и креативные кластеры, теория и история искусства.

Проект создан в рамках реализации стратегического плана «Креативная личность» программы «Приоритет 2030» при поддержке правительства Нижегородской области. Партнерами стали известные культурные центры города: музей современного искусства «Арсенал», национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.Лаб», Нижегородский театр оперы и балета, АНО «Центр 800» и компания Dreamlaser.

Среди учебных дисциплин будут следующие программы: «Менеджмент культуры и музеев», «Инновационный и дизайн-менеджмент», «Медиаарт и искусственный интеллект».

Высшая школа искусств и дизайна начнет работу в 2023—2024 учебном году.

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Фото: архивы пресс-служб

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