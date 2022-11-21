Высшая школа искусств и дизайна в ННГУ им. Н.И.Лобачевского

Тематика нового образовательного центра будет развивать сразу четыре направления: дизайн и медиа, театр и новая классика, музеи и креативные кластеры, теория и история искусства.
Проект создан в рамках реализации стратегического плана «Креативная личность» программы «Приоритет 2030» при поддержке правительства Нижегородской области. Партнерами стали известные культурные центры города: музей современного искусства «Арсенал», национальный центр промышленного дизайна и инноваций «2050.Лаб», Нижегородский театр оперы и балета, АНО «Центр 800» и компания Dreamlaser.
Среди учебных дисциплин будут следующие программы: «Менеджмент культуры и музеев», «Инновационный и дизайн-менеджмент», «Медиаарт и искусственный интеллект».
Высшая школа искусств и дизайна начнет работу в 2023—2024 учебном году.
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