Ученые разрабатывают методики изучения лесных экосистем

Нижегородские и китайские ученые создают продвинутые методики детального изучения лесных экосистем. Это поможет прогнозировать их реакцию на лесные пожары, вмешательство человека или глобальное изменение климата.
Для исследования лесов ученые совместили два метода анализа:
- метод случайных точечных процессов на основе данных о реальных деревьях
- метод мультифрактального анализа
Экологи Университета Лобачевского уже провели мультифрактальный анализ экосистем Нижегородской области и других регионов России.
Они изучили структуру лесного сообщества памятника природы «Дубрава Ботанического сада Университета» (Нижний Новгород) и лугового сообщества в окрестностях Пустынского заказника (Арзамасский район Нижегородской области, биостанция ННГУ).
Результаты исследования опубликованы в журнале.
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Фото: архив пресс-служб
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