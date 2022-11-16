18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Ученые разрабатывают методики изучения лесных экосистем

Поделиться:

Нижегородские и китайские ученые создают продвинутые методики детального изучения лесных экосистем. Это поможет прогнозировать их реакцию на лесные пожары, вмешательство человека или глобальное изменение климата.

 

Для исследования лесов ученые совместили два метода анализа:

  • метод случайных точечных процессов на основе данных о реальных деревьях
  • метод мультифрактального анализа

Экологи Университета Лобачевского уже провели мультифрактальный анализ экосистем Нижегородской области и других регионов России.

Они изучили структуру лесного сообщества памятника природы «Дубрава Ботанического сада Университета» (Нижний Новгород) и лугового сообщества в окрестностях Пустынского заказника (Арзамасский район Нижегородской области, биостанция ННГУ).

Результаты исследования опубликованы в журнале.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: