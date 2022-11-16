Ученые разрабатывают методики изучения лесных экосистем

Для исследования лесов ученые совместили два метода анализа:

метод случайных точечных процессов на основе данных о реальных деревьях

метод мультифрактального анализа

Экологи Университета Лобачевского уже провели мультифрактальный анализ экосистем Нижегородской области и других регионов России.

Они изучили структуру лесного сообщества памятника природы «Дубрава Ботанического сада Университета» (Нижний Новгород) и лугового сообщества в окрестностях Пустынского заказника (Арзамасский район Нижегородской области, биостанция ННГУ).

Результаты исследования опубликованы в журнале.





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Фото: архив пресс-служб