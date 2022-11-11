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Наука и образование

Соревнования ученых в Нижнем

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Региональный этап университетской лиги Science Slam пройдет 20 ноября в Нижнем. Победители слэмов из шести вузов страны расскажут о своих научных исследованиях в сферах наномедицины, спортивной физиологии, приборостороения и аквопоники и других.

 

На слэме определят, кто поедет на конгресс молодых ученых в Сочи. Участники и темы их выступлений:

  • «Клетка, которая сошла с ума, или как мы меняли мышление» — Ольга Грязнова (Москва)
  • «Кто украл мои победы? Робин Гуд в легких на страже ваших побед» — Ян Бравый (Сочи)
  • «Как ракам с растениями живется?» — Любовь Юшко (Калининград)
  • «Как увидеть температуру?» — Никита Борисов (Санкт-Петербург)
  • «Космический фестиваль воздушных шаров» — Анастасия Крестина (Самара)
  • «О чем говорят крысы?» — Мария Золотенкова (Москва)

Гостей ждут 20 ноября в 15:00 в Дом архитектора. Регистрация на событие здесь.


 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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