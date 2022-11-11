Соревнования ученых в Нижнем

Региональный этап университетской лиги Science Slam пройдет 20 ноября в Нижнем. Победители слэмов из шести вузов страны расскажут о своих научных исследованиях в сферах наномедицины, спортивной физиологии, приборостороения и аквопоники и других.
На слэме определят, кто поедет на конгресс молодых ученых в Сочи. Участники и темы их выступлений:
- «Клетка, которая сошла с ума, или как мы меняли мышление» — Ольга Грязнова (Москва)
- «Кто украл мои победы? Робин Гуд в легких на страже ваших побед» — Ян Бравый (Сочи)
- «Как ракам с растениями живется?» — Любовь Юшко (Калининград)
- «Как увидеть температуру?» — Никита Борисов (Санкт-Петербург)
- «Космический фестиваль воздушных шаров» — Анастасия Крестина (Самара)
- «О чем говорят крысы?» — Мария Золотенкова (Москва)
Гостей ждут 20 ноября в 15:00 в Дом архитектора. Регистрация на событие здесь.
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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
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