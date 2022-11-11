Соревнования ученых в Нижнем

На слэме определят, кто поедет на конгресс молодых ученых в Сочи. Участники и темы их выступлений:

«Клетка, которая сошла с ума, или как мы меняли мышление» — Ольга Грязнова (Москва)

(Москва) «Кто украл мои победы? Робин Гуд в легких на страже ваших побед» — Ян Бравый (Сочи)

(Сочи) «Как ракам с растениями живется?» — Любовь Юшко (Калининград)

(Калининград) «Как увидеть температуру?» — Никита Борисов (Санкт-Петербург)

(Санкт-Петербург) «Космический фестиваль воздушных шаров» — Анастасия Крестина (Самара)

(Самара) «О чем говорят крысы?» — Мария Золотенкова (Москва)

Гостей ждут 20 ноября в 15:00 в Дом архитектора. Регистрация на событие здесь.





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