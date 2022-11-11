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Наука и образование

Фестиваль научпоп-блогинга откроется в Нижнем

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На новой площадке «Маяка» имени Сахарова пройдет фестиваль научпоп-блогинга. 12 ноября «НеФорум х Homoscience» посетят блогеры — «Антопогенез», «Физика от Побединского», «Химия — Просто», «Курилка Гутенберга» и «ПостНаука».

 

автор фото — Андрей Орехов

 

Контент-мейкеры обсудят темы о будущем мира и Интернета. Расскажут, заменит ли искусственный интеллект человека, можно ли победить тревожность и агрессию, как рассказывать о науке интересно.

Вход — бесплатный, но необходима регистрация.


 

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