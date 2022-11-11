Фестиваль научпоп-блогинга откроется в Нижнем

Контент-мейкеры обсудят темы о будущем мира и Интернета. Расскажут, заменит ли искусственный интеллект человека, можно ли победить тревожность и агрессию, как рассказывать о науке интересно.

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