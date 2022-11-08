В Парке науки ННГУ выступят молодые ученые

Пять лекций на разные темы — аэродинамика, музыка, физика, медицина и юриспруденция — пройдут в Парке науки ННГУ «Лобачевский Lab» 10 ноября.
Выступят молодые ученые:
- «Ветер-ветер, ты могуч. Аэродинамика небоскребов и стадионов» — тема Павла Хазова
- «Современная академическая музыка: зачем ломать скрипки?» — расскажет Анастасия Кожевникова
- «Как наблюдать за циклоном по спутниковым данным» — поделится Мария Панфилова
- «Роботы среди нас? Ответит лингвистика!» — работа Ольги Павловой
- «Туберкулез: защити себя» — тема Анастасии Егорской
Вход по регистрации.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»
Комментарии (0)