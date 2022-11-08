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Наука и образование

В Парке науки ННГУ выступят молодые ученые

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Пять лекций на разные темы — аэродинамика, музыка, физика, медицина и юриспруденция — пройдут в Парке науки ННГУ «Лобачевский Lab» 10 ноября.

 

Выступят молодые ученые:

  • «Ветер-ветер, ты могуч. Аэродинамика небоскребов и стадионов» — тема Павла Хазова
  • «Современная академическая музыка: зачем ломать скрипки?» — расскажет Анастасия Кожевникова
  • «Как наблюдать за циклоном по спутниковым данным» — поделится Мария Панфилова
  • «Роботы среди нас? Ответит лингвистика!» — работа Ольги Павловой
  • «Туберкулез: защити себя» — тема Анастасии Егорской

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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