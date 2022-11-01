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Наука и образование

В Нижнем расскажут, что другие языки заимствовали из русского

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Открытая лекция «Русский язык как донор» от филолога Антона Сомина пройдет в ИЦАЭ 1 ноября.

 

Проводником по этой сложной теме станет Антон Сомин – лингвист, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ.

Он расскажет участникам, что «русский след» можно обнаружить в самых разных языках. Гости лектория попробуют найти русские заимствования и вместе со спикером проследить их историю.

Мероприятие бесплатное. Количество участников открытой лекции ограничено, необходима предварительная регистрация.



 

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Фото: сообщество ИЦАЭ «ВКонтакте»

 

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