В Нижнем расскажут, что другие языки заимствовали из русского

Открытая лекция «Русский язык как донор» от филолога Антона Сомина пройдет в ИЦАЭ 1 ноября.
Проводником по этой сложной теме станет Антон Сомин – лингвист, научный сотрудник и преподаватель Института лингвистики РГГУ.
Он расскажет участникам, что «русский след» можно обнаружить в самых разных языках. Гости лектория попробуют найти русские заимствования и вместе со спикером проследить их историю.
Мероприятие бесплатное. Количество участников открытой лекции ограничено, необходима предварительная регистрация.
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Фото: сообщество ИЦАЭ «ВКонтакте»
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