Ученые НГТУ управляют ледоколами

Автоматизированную систему управления ледоколами создали ученые университета имени Алексеева. Она автоматизирует работу водителей судна, снижает эксплуатационные затраты и обеспечивает экономию топлива до 19%.
Система состоит из бортового компьютера, датчиков кинематических параметров движения. Это специализированное ПО, которое определяет характеристики ледовых условий и выбирает оптимальную тактику циклического движения.
По словам разработчиков, в перспективе система управления станет основой для беспилотного судовождения.
Изобретение нижегородских ученых награждено медалью и кубком на международном салоне «Новое время».
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Фото: priority2030.ru
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