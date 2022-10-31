18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Ученые НГТУ управляют ледоколами

Поделиться:

Автоматизированную систему управления ледоколами создали ученые университета имени Алексеева. Она автоматизирует работу водителей судна, снижает эксплуатационные затраты и обеспечивает экономию топлива до 19%.

 

Система состоит из бортового компьютера, датчиков кинематических параметров движения. Это специализированное ПО, которое определяет характеристики ледовых условий и выбирает оптимальную тактику циклического движения.

По словам разработчиков, в перспективе система управления станет основой для беспилотного судовождения.

Изобретение нижегородских ученых награждено медалью и кубком на международном салоне «Новое время».



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: priority2030.ru

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: