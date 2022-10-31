Ученые НГТУ управляют ледоколами

Система состоит из бортового компьютера, датчиков кинематических параметров движения. Это специализированное ПО, которое определяет характеристики ледовых условий и выбирает оптимальную тактику циклического движения.

По словам разработчиков, в перспективе система управления станет основой для беспилотного судовождения.

Изобретение нижегородских ученых награждено медалью и кубком на международном салоне «Новое время».







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Фото: priority2030.ru