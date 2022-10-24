Science Slam в Парке науки ННГУ

26 октября в Парке науки пройдет научная битва. Гости узнают, чем занимаются молодые ученые Университета Лобачевского.
У каждого участника будет только десять минут, чтобы рассказать о своих исследованиях и заинтересовать зрителей. Победителя определят аплодисментами.
Темы:
- «Очищай и властвуй: как никель изменит мир» — Дарья Зимина
- «Гори-гори ясно: о чем говорит пепел» — Максим Сысуев
- «Иммунотерапия рака: игры со смертью» — Виктория Турубанова
- «А что по телеку? Подсматриваем за норвежской журналистикой» — Анастасия Красушкина
- «Как спасти культурное достояние человечества: юридическая инструкция» — Елизавета Рязанова
Приглашенный спикер — Артем Коржиманов с лекцией «Как собрать в точку квадриллион ватт энергии и спасти чью-то жизнь».
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