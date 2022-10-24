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Наука и образование

Science Slam в Парке науки ННГУ

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26 октября в Парке науки пройдет научная битва. Гости узнают, чем занимаются молодые ученые Университета Лобачевского.

 

У каждого участника будет только десять минут, чтобы рассказать о своих исследованиях и заинтересовать зрителей. Победителя определят аплодисментами.

Темы:

  • «Очищай и властвуй: как никель изменит мир» — Дарья Зимина
  • «Гори-гори ясно: о чем говорит пепел» — Максим Сысуев
  • «Иммунотерапия рака: игры со смертью» — Виктория Турубанова
  • «А что по телеку? Подсматриваем за норвежской журналистикой» — Анастасия Красушкина
  • «Как спасти культурное достояние человечества: юридическая инструкция» — Елизавета Рязанова

Приглашенный спикер — Артем Коржиманов с лекцией «Как собрать в точку квадриллион ватт энергии и спасти чью-то жизнь».

Регистрация здесь.


 

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