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Наука и образование

«Выкса-фестиваль» в гостях у Пипл Френдли

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21 октября в Доме Архитектора пройдет лекторий от «Выкса-фестиваля». Команда проекта поделится бренд-кейсом.

 

Организаторы расскажут о влиянии фестиваля на развитие города. Также гости узнают, о чем фестиваль, насколько он разносторонний, почему к нему готовы присоединится мировые художники, и как создается симбиоз арта и инклюзии.

Кроме того, пройдет презентация инклюзивных проектов — «Выкса. Работа есть» и «Выкса. Доступ есть».

Спикеры:

  • Юлия Мишина — генеральный директор благотворительного фонда «ОМК-Участие»
  • Дарья Епишкова — продюсер «Выкса-фестиваля»

Ссылка для регистрацию здесь.


 

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Фото: архив организаторов

 

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