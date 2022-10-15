«Выкса-фестиваль» в гостях у Пипл Френдли

21 октября в Доме Архитектора пройдет лекторий от «Выкса-фестиваля». Команда проекта поделится бренд-кейсом.
Организаторы расскажут о влиянии фестиваля на развитие города. Также гости узнают, о чем фестиваль, насколько он разносторонний, почему к нему готовы присоединится мировые художники, и как создается симбиоз арта и инклюзии.
Кроме того, пройдет презентация инклюзивных проектов — «Выкса. Работа есть» и «Выкса. Доступ есть».
Спикеры:
- Юлия Мишина — генеральный директор благотворительного фонда «ОМК-Участие»
- Дарья Епишкова — продюсер «Выкса-фестиваля»
Ссылка для регистрацию здесь.
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Фото: архив организаторов
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