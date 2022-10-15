«Выкса-фестиваль» в гостях у Пипл Френдли

Организаторы расскажут о влиянии фестиваля на развитие города. Также гости узнают, о чем фестиваль, насколько он разносторонний, почему к нему готовы присоединится мировые художники, и как создается симбиоз арта и инклюзии.

Кроме того, пройдет презентация инклюзивных проектов — «Выкса. Работа есть» и «Выкса. Доступ есть».

Спикеры:

Юлия Мишина — генеральный директор благотворительного фонда «ОМК-Участие»

Дарья Епишкова — продюсер «Выкса-фестиваля»

Ссылка для регистрацию здесь.





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Фото: архив организаторов