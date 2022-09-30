Telling Stories поможет придумать и развить творческий бизнес

На фестивале будут действовать тематические резиденции по четырем направлениям — Новые медиа, Звук, Мода и Дизайн. Кураторы — ведущие преподаватели факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ.

Завершат работу резиденций показ модных брендов Нижегородской области и концерт саунд-артистов. Также в открытой публичной программе гостей фестиваля ждут лекции и мастер-классы, показы моды и воркшопы, концерты и дискуссии.

Новые медиа

Блок металекций о том, как сегодня построить метавселенную, от ведущих специалистов IT-индустрии.

Мода

Транк-шоу (показ) нижегородских брендов «Декада», Kichka и The Clou. Также для горожан пройдут лекции о фэшн-фотографи, обсуждение, что такое модельный бизнес и работа кастинг-агента, и лекция о том, как связаны мода и современная культура.

Дизайн

Фокус внимания резиденции будет сосредоточен на дизайне книги.

Звук

В резиденции «Звук» кураторы вместе со студентами и нижегородскими музыкантами отправятся на Горьковский автомобильный завод и Балахнинский Бумкомибинат АО Волга для записи сэмплов, которые станут основой для аудиовизуального перформанса в арт-пространстве «Таго)))Маго)))».

Также для широкой аудитории пройдет блок лекций «Школа креативных индустрий», где расскажут об основах запуска и развития креативного стартапа.

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