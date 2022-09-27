Стартовала регистрация на Science Slam

Зрители смогут задать свои вопросы, а после они выберут лучшего молодого ученого аплодисментами.

Напомним, в этом году Ассоциация Science Slam отмечает десятилетний юбилей. На слэм съедутся выступающие из Владивостока, Томска, Екатеринбурга, Ставрополя, Москвы и Нижнего Новгорода. Также, на открытии пройдет аудиовизуальный перформанс «Микроструктуры» от нижегородских музыкантов.

Вход на мероприятие бесплатный, необходима только регистрация.

8 октября, начало — в 17:30. Концертный зал Premio (Нижневолжская набережная, 1В).







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