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Наука и образование

В Научном дворике расскажут, что происходит с русским языком в интернете

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В среду, 21 сентября, пройдет заключительная лекция Научного дворика НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Спикер: преподаватель факультета гуманитарных наук Куликова Валентина Александровна. Она расскажет, «Что происходит с русским языком в интернете?».

 

Ежедневное общение уже давно перешло в онлайн. Так, появляются новые (и не всем понятные) слова, целые фразы заменяются на эмоджи, собеседники забывают про знаки препинания, а в мемах «продоют рыбов». Теперь некоторые лингвисты заявляют о формировании нового «языка интернета», другие делают прогнозы о его влиянии на русский язык.

Начало лектория в 18:30 по адресу: Короленко, 17. Вход свободный по регистрации.


 

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