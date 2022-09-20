В Научном дворике расскажут, что происходит с русским языком в интернете

Ежедневное общение уже давно перешло в онлайн. Так, появляются новые (и не всем понятные) слова, целые фразы заменяются на эмоджи, собеседники забывают про знаки препинания, а в мемах «продоют рыбов». Теперь некоторые лингвисты заявляют о формировании нового «языка интернета», другие делают прогнозы о его влиянии на русский язык.

Начало лектория в 18:30 по адресу: Короленко, 17. Вход свободный по регистрации.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.