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Наука и образование

Марафон лекций «Простые вопросы большой науки»

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15 сентября в Парке науки ННГУ «Лобачевский Lab» пройдет марафон лекций. Ученые-популяризаторы науки будут отвечать на «простые» вопросы.

 

  • 18:30 — «Игровые миры vs действующий закон, или Как продать виртуальный остров за реальные деньги?» — об этом расскажет Юлия Чайка, аспирант кафедры теории и истории государства и права Университета Лобачевского
  • 19:00 — «Кто такая Долли? Или почему биотехнология важна» — об этом расскажет Елизаветы Крупиной, ученицы 11 класса, участницы проекта Лаборатория Science HUB.
  • 19:30 — «Что урчит под капотом?» ответит Данила Бутин — инженер в НГТУ имени Алексеева
  • 20:00 — «Зачем лингвисту программирование?» знает преподаватель Департамента литературы и межкультурной коммуникации НИУ ВШЭ — Дарья Маликова

Вход свободный, по регистрации.



 

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Фото: сообщество парка в соцсети



 

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