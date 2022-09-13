18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Science Slam впервые в Нижнем

Поделиться:

Впервые в Нижнем Новгороде пройдет всероссийский Science Slam. В городе соберутся молодые популяризаторы науки и финалисты городских слэмов 2021 года.

 

Участники за десять минут в неформальной атмосфере расскажут о том, чем занимается современная наука. Зрители аплодисментами определят победителя.

Участниками всероссийской битвы молодых ученых станут:

  • Ксения Ачкасова (Нижний Новгород) – выступит с темой «В поисках Немо: как найти опухоль в мозге»;
  • Анастасия Храмцова (Владивосток) – выступит с темой «Как сделать спутник? Рецепт»;
  • Александра Белевцова (Томск) – выступит с темой с темой «Дресс-код города»;
  • Оксана Герцен (Екатеринбург) – выступит с темой «Вот и сказочке конец, а теперь нам всём... Свинец!»;
  • Марат Айрапетян (Москва) – выступит с темой «Как долететь до другой планеты и вернуться оттуда живым?»;
  • Игорь Деведеркин (Ставрополь) – выступит с темой «Как энергия ветра помогает развивать территории?».

Мероприятие пройдет в 17:00 в концертном зале Premio. Вход по предварительной регистрации, которая откроется 26 сентября.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: