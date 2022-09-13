Science Slam впервые в Нижнем

Впервые в Нижнем Новгороде пройдет всероссийский Science Slam. В городе соберутся молодые популяризаторы науки и финалисты городских слэмов 2021 года.
Участники за десять минут в неформальной атмосфере расскажут о том, чем занимается современная наука. Зрители аплодисментами определят победителя.
Участниками всероссийской битвы молодых ученых станут:
- Ксения Ачкасова (Нижний Новгород) – выступит с темой «В поисках Немо: как найти опухоль в мозге»;
- Анастасия Храмцова (Владивосток) – выступит с темой «Как сделать спутник? Рецепт»;
- Александра Белевцова (Томск) – выступит с темой с темой «Дресс-код города»;
- Оксана Герцен (Екатеринбург) – выступит с темой «Вот и сказочке конец, а теперь нам всём... Свинец!»;
- Марат Айрапетян (Москва) – выступит с темой «Как долететь до другой планеты и вернуться оттуда живым?»;
- Игорь Деведеркин (Ставрополь) – выступит с темой «Как энергия ветра помогает развивать территории?».
Мероприятие пройдет в 17:00 в концертном зале Premio. Вход по предварительной регистрации, которая откроется 26 сентября.
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Фото: архив пресс-служб
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