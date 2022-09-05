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Наука и образование

Три нижегородские школы одни из лучших в России

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Агентство РАЭКС-Аналитика опубликовало рейтинг лучших школ России. Три учебных заведения Нижегородской области вошли в топ-200.

 

В рейтинге лучших образовательных учреждений страны 52 место занимает саровский Лицей №15 имени академика Юлия Харитона. На 95-ой строчке — лицей №3 в городе Саров, а на 103 месте — лицей №40 уже в городе Нижний Новгород.

В рейтинге «Топ-20 школ Приволжского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России в этом году» вошли:

  • лицей-интернат «Центр одаренных детей» — 3 место;
  • лицей №38, Нижний Новгород — 5 место.

В списке «Лучшие школы Нижегородской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в этом году» вошли: 

  • лицей-интернат «ЦОД» — Нижний Новгород;
  • лицей № 3 — Нижний Новгород;
  • лицей № 40 — Нижний Новгород;
  • лицей № 15 имени Харитона — Саров;
  • лицей № 3 — Саров;
  • лицей № 8 — Нижний Новгород;
  • лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ — Нижний Новгород;
  • лицей № 28 имени Королева — Нижний Новгород;
  • лицей № 82 — Нижний Новгород;
  • лицей № 36 — Нижний Новгород.


 

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Фото: unsplash

 

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