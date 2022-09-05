Три нижегородские школы одни из лучших в России

В рейтинге лучших образовательных учреждений страны 52 место занимает саровский Лицей №15 имени академика Юлия Харитона. На 95-ой строчке — лицей №3 в городе Саров, а на 103 месте — лицей №40 уже в городе Нижний Новгород.

В рейтинге «Топ-20 школ Приволжского федерального округа по количеству поступивших в ведущие вузы России в этом году» вошли:

лицей-интернат «Центр одаренных детей» — 3 место;

лицей №38, Нижний Новгород — 5 место.

В списке «Лучшие школы Нижегородской области по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в этом году» вошли:

лицей-интернат «ЦОД» — Нижний Новгород;

лицей № 3 — Нижний Новгород;

лицей № 40 — Нижний Новгород;

лицей № 15 имени Харитона — Саров;

лицей № 3 — Саров;

лицей № 8 — Нижний Новгород;

лицей № 165 имени 65-летия ГАЗ — Нижний Новгород;

лицей № 28 имени Королева — Нижний Новгород;

лицей № 82 — Нижний Новгород;

лицей № 36 — Нижний Новгород.





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Фото: unsplash