Насколько был прав Жюль Верн? Расскажут в Парке науки ННГУ

Лекцию «Фантастика Жюля Верна: что сбылось, а что не сбылось?» проведет астроном, кандидат физико-математических наук — Владимир Сурдин.

Жюль Верн — один из «отцов-основателей» научной фантастики, внесший вклад в популяризацию науки и прогресса. В Парке науки расскажут, какие из фантазий Жюля Верна сбылись и не сбылись: насколько часто он оказывался прав — или не прав.

Событий пройдет 8 сентября в 18:30 по адресу: Парк науки ННГУ, улица Ульянова, 10б.

Регистрация здесь.





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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»



