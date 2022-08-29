Филологический детектив в саду изобретателей

Тема среды: «Филологический детектив: история разгадки псевдонима одного маргинального поэта постреволюционного Петрограда».

Напомним, в 1922 году в Петрограде вышел поэтический сборник «Фольклористы», а имя автора было спрятано за псевдонимом Голубчик-Гостов. Только в 2021 году тайна имени была раскрыта. Расскажут о том, как это произошло, о подлинном имени поэта, которое было спрятано во многих его стихах и о том, как происходит возвращение из небытия.

31 августа, начало в 18:30.

Сад изобретателей и мечтателей в Заповедных кварталах по адресу улица Короленко, 17

Для участия необходима регистрация.

12+

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