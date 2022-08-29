18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

Филологический детектив в саду изобретателей

Поделиться:

В последний день лета, 31 августа, научный дворик в «Заповедных кварталах» посвятят послереволюционному Петрограду. Эту будет вторая лекция от НИУ ВШЭ – Нижний Новгород.

 

Тема среды: «Филологический детектив: история разгадки псевдонима одного маргинального поэта постреволюционного Петрограда».

Напомним, в 1922 году в Петрограде вышел поэтический сборник «Фольклористы», а имя автора было спрятано за псевдонимом Голубчик-Гостов. Только в 2021 году тайна имени была раскрыта. Расскажут о том, как это произошло, о подлинном имени поэта, которое было спрятано во многих его стихах и о том, как происходит возвращение из небытия.

31 августа, начало в 18:30.

Сад изобретателей и мечтателей в Заповедных кварталах по адресу улица Короленко, 17

Для участия необходима регистрация.

12+

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 


 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: