«Научный дворик в Заповедных кварталах»

В Саду изобретателей и мечтателей запускают цикл открытых лекций в компании преподавателей факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Первая встреча пройдет уже в эту среду, 24 августа.
На лектории расскажут, что такое культурный стереотип — ярлык или путь к пониманию; и существует ли такое понятие, как «среднестатистический русский/ китаец/ француз».
Лектор: заведующий центром языковой и методической подготовки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Нелли Борышнева.
Начало в 18:30. Вход свободный, необходима регистрация.
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