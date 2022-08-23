«Научный дворик в Заповедных кварталах»

На лектории расскажут, что такое культурный стереотип — ярлык или путь к пониманию; и существует ли такое понятие, как «среднестатистический русский/ китаец/ француз».

Лектор: заведующий центром языковой и методической подготовки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Нелли Борышнева.

Начало в 18:30. Вход свободный, необходима регистрация.







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