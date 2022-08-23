18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

«Научный дворик в Заповедных кварталах»

Поделиться:

В Саду изобретателей и мечтателей запускают цикл открытых лекций в компании преподавателей факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. Первая встреча пройдет уже в эту среду, 24 августа.

 

На лектории расскажут, что такое культурный стереотип — ярлык или путь к пониманию; и существует ли такое понятие, как «среднестатистический русский/ китаец/ француз».

Лектор: заведующий центром языковой и методической подготовки НИУ ВШЭ – Нижний Новгород Нелли Борышнева.

Начало в 18:30. Вход свободный, необходима регистрация.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: